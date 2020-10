utenriks

Ein talsperson for tysk politi stadfestar at 1.127 tenestemenn er sette i karantene, og at 94 av desse har testa positivt for koronaviruset.

Det tyske politiet vil ikkje uttale seg om karantene for så mange tilsette vil påverke evna styresmaktene har til å utføre oppgåvene sine, som også omfattar å handheve smittevernreglar på flyplassar og offentleg transport.

