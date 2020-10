Pressa Trump og avslappa Biden under folkemøta i natt

utenriks

Trump vart pressa hardt på spørsmål om handteringa av koronapandemien, og var unnvikande då han vart spurd om han tok ein påkravd koronatest før den første presidentdebatten.

– Kanskje gjorde eg det, kanskje gjorde eg det ikkje, svarte Trump. To dagar etter debatten testa han positivt.

Presidenten vart spurd om han hadde endra syn på å bruke munnbind etter å ha vorte smitta av covid-19, noko han avviste.

Vidare sa Trump at han støttar bruk av munnbind, men at det er «to sider» av saka.

Fordømde kvit overmakt-grupper

Trump sa omsider at han ville sørgje for ei fredeleg maktovertaking om Biden skulle vinne presidentvalet.

Han heldt likevel fram å så tvil om legitimiteten ved valet, og påstod igjen at røysting via post fører til utbreidd valfusk.

På oppmoding frå NBC-moderator Savannah Guthrie fordømde Trump kvit overmakt-grupper, men hevda å ikkje ha noko kjennskap til konspirasjonsteorien QAnon, som han fleire gonger har fått spørsmål om.

Skuldingar om slagside

Guthrie pressa Trump hardt om fleire emne, mellom anna rapportar i New York Times om at han skal vere skuldig fleirfaldige milliardar i lån som snart må innbetalast. I tillegg følgde ho opp fleire av spørsmåla frå veljarane på folkemøtet.

Presidenten gav fleire gonger undervegs uttrykk for misnøye med Guthries oppførsel, og etter folkemøtet har Trump-kampanjen i ei fråsegn stempla henne som ein «surrogat for Biden».

Vidare blir det fast slått at Trump «vann» over Guthrie, medan Biden ikkje vart utfordra av ABCs moderator i Philadelphia.

Meir komfortabelt for Biden

Bidens folkemøte i Philadelphia stod i sterk kontrast til Trumps i Miami.

Biden svarte roleg på spørsmål frå ABCs George Stephanopoulos og frammøtte veljarar, og retta skarp kritikk mot Trumps koronahandtering og utanrikspolitikk.

– Amerika først har ført til at Amerika står åleine, sa Biden.

Biden lova at han før valet vil gi eit klart svar på om han vil prøve å utvide talet på dommarar i høgsteretten i landet om Demokratane skulle gjere reint bord ved valet i november.

Biden sa at han «ikkje er tilhengar» av å utvide Høgsterett, men la til at det avheng av korleis Senatet behandlar Trumps nominasjon av Amy Coney Barrett til domstolen.

Debatt neste veke

Dryge to veker før valdagen står det framleis att éin presidentdebatt.

Dei to kandidatane skal etter planen møtast i Nashville torsdag til veka. Biden sa torsdag at han aktar å stille, men la til at han vil be Trump om å teste seg for covid-19 før debatten.

Sjølve valdagen er 3. november. Biden har bygd seg opp ei betydeleg leiing på dei landsdekkjande meiningsmålingane, og leier òg i vippestatane som kan bli utslagsgivande for valresultatet.

(©NPK)