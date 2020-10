Republikanarane vil stemne toppsjefen i Twitter etter blokkering av omstridd artikkel om Biden

utenriks

Den republikanske senatoren Ted Cruz meiner Twitter misbruker makta si til å undertrykkje pressa og dekkje over skuldingar om korrupsjon, og at Twitter-toppsjefen Jack Dorsey derfor må svare for seg i komiteen.

Onsdag sørgde Twitter for å hindre spreiing av ein kontroversiell artikkel frå New York Post fordi selskapet meinte han kunne koplast til ein desinformasjonskampanje få veker før det amerikanske presidentvalet.

Artikkelen var basert på e-postar frå Pc-en til son til Biden, Hunter, som Rudy Giuliani skal ha fått tilgang til. Giuliani er den personlege advokaten til Donald Trump, og det er ikkje kjent korleis han har fått tak i e-postane.

Giuliani har tidlegare spreidd påstandar om at Biden under si tid som visepresident pressa Ukraina til å sparke riksadvokaten i landet, og at han gjorde det for eiga vinning. Teorien er at det hadde samanheng med at sonen var styremedlem i eit korrupsjonsskulda, ukrainsk energiselskap. Det finst ingen dokumentasjon for påstandane, og Biden avviser dei.

Twitter opplyste torsdag kveld at selskapet ikkje lenger vil blokkere informasjon som er kommen fram ved hacking, såframt det ikkje blir publisert av hackaren sjølv.

New York Post er ei konservativ avis eigd av News Corporation, som er eit mediekonsern eigd av Rupert Murdoch. Selskapet eig òg Fox News, som blir rekna som yndlingskanalen til Trump.

