Den republikanske senatoren Ted Cruz meiner Twitter misbruker si makt til å undertrykkje pressa og dekkje over skuldingar om korrupsjon, og at Twitters toppsjef Jack Dorsey derfor må svare for seg i komiteen.

Onsdag sørgde Twitter for å hindre spreiing av ein kontroversiell artikkel frå New York Post fordi selskapet meinte han kunne koplast til ein desinformasjonskampanje få veker før det amerikanske presidentvalet.

