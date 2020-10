Sarkozy tiltalt for bruk av libyske pengar i valkampen i 2007

utenriks

Det opplyser franske påtalemakter fredag.

Tiltalen betyr at han truleg blir stilt for retten for å ha prøvd å vinne valet ved hjelp av store summar frå den dåverande leiaren i Libya, Muammar Gaddafi.

Sarkozy vann valet i 2007, men tapte for François Hollande i 2012.

Ekspresidenten avviser skuldingane og skriv i eit innlegg på Facebook at han er forbløffa over tiltaleavgjerda.

– Det franske folket bør vite at eg er uskuldig, skriv han.

Han kritiserer òg påtalemakta for å ha festa lit til forklaringane frå «drapsmenn, notoriske kjeltringar og falske vitne».

– Eg veit at sanninga vil sigre til slutt, legg han til.

Påtalemakta meiner han har delteke i «ei kriminell samansverjing», og tok ut tiltale måndag som vart offentleggjord fredag.

Frå før er Sarkozy tiltalt for «passiv korrupsjon» ved at han naut godt av offentlege middel som var skaffa ved hjelp av underslag og brukte pengane til valkampfinansiering i 2012. Denne tiltalen vart teken ut i 2018.

Sarkozy har gått til retten for å få stansa etterforskinga, men han har ikkje vunne fram.

