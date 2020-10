Svensk kvinne vart koronasmitta to gonger

utenriks

Kvinna var frisk i mellomtida, opplyser forskarar ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset til Dagens Nyheter.

Dei svenske forskarane er ikkje overraska og viser til at det òg er påvist ny smitte hos koronapasientar som var erklærte friske i fleire andre land.

Virusvarianten som vart påvist hos kvinna i august, var ein annan enn den ho testa positivt for i mai, opplyser forskarane.

To ulike

– Det gjer at vi kan seie at det er snakk om to ulike infeksjonar og ikkje den same som hadde lege kvilande, seier lege Johan Ringlander til avisa.

Han kan ikkje sjå at funnet endrar dei vurderingar ein tidlegare har gjort, om at smitte sikrar seinare immunitet.

– Om ikkje anna så viser dette at kvinna faktisk har fått ein delvis immunitet. Ho hadde ein veldig mild sjukdom den andre gongen, så det tyder på at ho har fått eit visst vern etter den første infeksjonen, seier han.

Også i Hongkong, Belgia, Ecuador og USA har koronasmitta fått påvist smitte på nytt, etter først å ha testa negativt og vorte friskmeldt.

Reiser tvil om teori

Det har reist ny tvil om teorien om teorien om flokkimmunitet – at viruset ikkje lenger kan spreie seg når 70 til 80 prosent av befolkninga har vore smitta og visstnok har utvikla immunitet.

Blant dei som har fremja teorien, er Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell. Alt i april hevda han at Sverige kunne få flokkimmunitet i mai. Det ser ikkje ut til å ha skjedd.

Verdshelseorganisasjonen slo denne veka fast at det er uetisk å la koronaviruset springe fritt, i håp om å utvikle flokkimmunitet.

– Flokkimmunitethar aldri i folkehelsehistoria vorte brukt som strategi for å svare på eit utbrot, i alle fall ikkje ein pandemi, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus måndag.

