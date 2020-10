Tusenvis trassar forsamlingsforbodet i Bangkok

utenriks

Dagen før stilte om lag 10.000 demonstrantar opp, mange av dei studentar, for å krevje demokratiske reformer, sjølv om styresmaktene nokre timar før hadde gitt ordre om at det ikkje var lov at fleire enn fire personar kom saman. Unntaksavgjerda har òg gitt opprørspolitiet vidare fullmakter.

Over 20 aktivistar er så langt arresterte, blant dei fleire frontfigurar, og videoar av ungdommar som blir lempa inn i politibilar, har vorte delte på sosiale medium.

– Den unge generasjonen vil ikkje tolerere status quo lenger, seier Pim, ein 20 år gammal designstudent.

– Dei fattige blir fattigare, og dei rikare blir rikare. Gapet aukar, legg ho til.

Sikta for vald mot dronninga

Statsminister og tidlegare juntaleiar Prayut Chan-o-cha åtvara tidlegare på dagen demonstrantane mot å bryte lova. Han avviste at han kjem til å gå av, slik demonstrantane krev.

Politiet har sørgt for å sperre av ein planlagd samlingsstad, men det resulterte berre i at demonstrantane flytta seg til forretningsstrøket Pathumwan.

To thailandske demonstrantar vart tidlegare på dagen arresterte og sikta for vald mot dronninga i landet, noko som i verste fall kan bety dødsstraff om dei blir kjende skuldige.

Ekachai Hongkangwan og Bunkueanun Paothong var blant demonstrantane som flokka seg rundt ein bilkolonne med dronning Suthida like ved regjeringskontora onsdag. Blant kravet til demonstrantane er at lova som forbyr kritikk av kongehuset, må avskaffast. I dag kan personar som kritiserer kongen, bli dømt til 15 år i fengsel.

Inspirert av Hongkong

Demokratirørsla i Thailand ser ut til å ha vorte inspirert av dei mange unge aktivistane som har stått i spissen for protestane mot kinesiske styresmakter i Hongkong.

Misnøya i Thailand har auka sidan februar då fleire opposisjonsleiarar fekk forbod mot å drive med politikk. Koronapandemien har dessutan ført til at økonomien i landet er i fritt fall og gjort dei store forskjellane mellom dei mange fattige og den styrtrike eliten i landet endå tydelegare.

Den noverande leiaren i Thailand var tidlegare forsvarssjef og leidde i 2014 eit kupp som førte til at landet vart styrt av ein militærjunta dei fem neste åra. I denne perioden vart det skrive ei ny grunnlov, og i fjor vart det halde val slik at ei sivil regjering kunne overta, men det er framleis Prayut som er regjeringssjef.

Analytikarar meiner at den nye grunnlova vart forma ut på ein slik måte at ho sikra Prayut sigeren.

