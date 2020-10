Iran vil selje meir våpen enn dei kjøper

utenriks

– Før vi skal vere ein kjøpar i den internasjonale våpenmarknaden, har Iran evna til å forsyne andre land, seier talsmannen til det iranske utanriksdepartementet Saeed Khatibzadeh.

I august avviste FNs tryggingsråd krav frå USA om å forlengje våpenembargoen, som er gått ut. Dermed erklærte Iran søndag at alle våpenhandelsavgrensingar mot landet no er oppheva.

– Iran er sjølvsagt ikkje som USA, som har ein president som ønskjer å selje dødelege våpen for å slakte det jemenittiske folket, la Khatibzadeh til.

USA sel våpen til den saudiarabisk-leidde koalisjonen som kjempar mot houthi-opprørarar i Jemen. Sistnemnde har støtte frå Teheran.

Forsvarsministeren i Iran, Amir Hatami, har uttalt at 90 prosent av forsvarsmateriellet i landet er produsert innanlands, og at Iran-Irak-krigen på 1980-talet har lært Iran kor viktig det er å vere sjølvforsynt.

Hatami hevdar òg at ei rekkje land har kontakta Iran for å avtale våpenhandel, men la vekt på at landet skal selje meir enn dei kjøper.

