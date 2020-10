Libyas stridande partar møtest i Genève

utenriks

Møtet er byrjinga på den fjerde runden med samtalar under FNs regi. FN ventar at denne samtalerunden varer ut laurdagen, og håpar dei to delegasjonane vil komme fram til ei løysing på alle felt.

Møtet utgjer tryggingssporet i den såkalla treporsstrategien, der dei to andre spora er økonomiske og politiske samtalar som skal få Libya ut av konflikten som har ramma landet sidan Muammar al-Gaddafi vart avsett i 2011.

Førre månad kom partane til ein preliminær semje om å utveksle fangar og opne opp for transport mellom ulike delar av landet.

