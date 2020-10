Nate Silver åtvarar mot å avskrive Trump

utenriks

Silver driv nettstaden FiveThirtyEight og er anerkjend som ein svært påliteleg analytikar og statistikar.

Ein bør ikkje gå ut frå at Biden kjem til å vinne sjølv om Trump måndag berre har 12 prosent sjanse til å vinne, kan ein lese på nettstaden.

– Sjansane til Trump er ganske små og kan bli mindre, skriv Silver på Twitter.

– Men dei er ikkje null, påpeikar han.

Koronahandteringa gjer attval betydeleg vanskelegare for Trump, men Biden har ikkje vunne enno, og det vil truleg bli jamnare opp mot valdagen. Det er no to veker att til valet i USA.

