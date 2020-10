Ny smittebølgje vert møtt av målretta tiltak i staden for massenedstengingar

utenriks

I Noreg er ansvaret for smittevern no i stor grad overført til kommunane, og mange byområde og enkeltkommunar har vore gjennom nye rundar med restriksjonar og delvise nedstengingar for å stanse lokale utbrot.

New York tek dei lokale avgrensingane eit steg lenger, og stengjer enkelte nabolag. Skular og forretningar i område på berre nokre kvadratkilometer har vorte stengde ned i den amerikanske storbyen.

Også spanske styresmakter innførte reiserestriksjonar mellom somme bydelar i Madrid, før ein seinare innførte ei nedstenging i heile byen. I Italia har styresmaktene i nokre tilfelle pålagt somme bygningar karantene for å stanse lokale utbrot.

Nokre land, mellom dei Israel og Tsjekkia, har igjen innført nasjonale nedstengingar. Andre regjeringar håpar mindre, meir lokale og målretta nedstengingar skal fungere, saman med auka bruk av mellom anna testing og smittesporing.

Konseptet er langt frå nytt, men har aldri vorte testa på ein slik skala før.

Styresmakter håpar dei målretta nedstengingane skal klare å bremse spreiinga av viruset utan å ramme økonomiar på same måte som dei totale nedstengingane i vår, og samtidig ta vare på folkesetnader som er utslitne av koronatiltak.

Omstridt blant forskarar

Verknaden av slike lokale nedstengingar er likevel omstridd.

– Det er både pragmatisk med tanke på «restriksjonstrøyttleik» og strategisk fordi det tillèt mobilisering av store ressursar der dei trengst mest, seier legen Wafaa el-Sadr, som følgjer New Yorks tiltak nøye.

– Om vi skal utslette koronaviruset i eit område, treng vi koordinerte tiltak som blir sett inn så breitt som mogleg, svarer Benjamin Althouse, som er forskar ved Institute for Disease Modeling i delstaten Washington.

Althouse står bak ein studie som viser at somme reiste lenger enn vanleg for å komme seg til aktivitetar som gudstenester under nedstengingane på våren, noko som kan tyde på at folk reagerte på nedstengingar ved å dra til område med færre tiltak.

I storbyar som New York kan ein unngå dei lokale nedstengingane ved å ta T-banen ein eller to stasjonar vidare.

Klagar på diskriminering

Dei lokale nedstengingane kan vere svært effektive, men i fleire land har dei òg fått kritikk for å vere for selektive. I Brooklyn klagar ortodokse jødar på at dei blir utpeika som syndebukkar.

Innbyggjarane i fleire arbeidarklassenabolag i Madrid meinte dei fattige vart stigmatiserte då rørslerestriksjonar vart innførte i delar av byen, medan eigarar av utestader i den franske byen Marseille meinte byen vart eit grunnlaust offer for koronarestriksjonar førre månad.

I juni vart eit leilegheitskompleks i den italienske byen Mondragone stengd ned. Bebuarane, som i hovudsak var bulgarske landbruksarbeidarar, protesterte kraftig mot nedstenginga og fleire valde å bryte karantenen.

Innbyggjarane i byen reagerte ved å omringe bygningane og spotte bebuarane. Ein av bebuarane valde å kaste ned ein stol. Styresmaktene måtte til slutt tilkalle hæren for å sørgje for at karantenen og byfreden vart overhalde.

(©NPK)