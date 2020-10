Oppgang i den kinesiske økonomien i tredje kvartal

utenriks

Verdas nest største økonomi voks litt meir enn det som var forventa i månadene juli til september, opplyser statistikkbyrået i landet (NBS). Byrået åtvara samtidig om at tilstanden i den internasjonale økonomien framleis er komplisert.

Den robuste resultatet er nær ved å føre Kina tilbake til veksten på omtrent 6 prosent som landet hadde før pandemien braut ut, skriv The New York Times.

Den forbetra økonomiske situasjonen i landet sørgjer for at Kina er åleine blant dei store økonomiane om å oppleve vekst i år, ifølgje Det internasjonale pengefondet (IMF). Andre land slit med dei økonomiske følgjene av nedstengingar og restriksjonar og nye bølgjer av smitte.

Frykt for arbeidsmarknaden og eit potensielt nytt virusutbrot i Kina påverkar handleviljen til forbrukarane. Måndag viste likevel tala frå NBS at veksten i detaljhandelen i september var på 3,3 prosent, opp frå 0,5 prosents vekst på same tid i fjor.

Veksten er kan derimot ikkje måle seg med veksten i industrien som er sterkare enn forventa og førre månad var opp 6,9 prosent frå same tid i fjor.

