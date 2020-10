Over ein tredel av amerikanarane trur valet ikkje vil bli gjennomført på ein god måte

utenriks

Det er særleg republikanske veljarar som har mista trua på at valet blir godt gjennomførte. Der heile 87 prosent hadde tru på ei god og rettvis valgjennomføring i heile landet i 2018, er det berre 50 prosent som trur det i år, viser ei undersøking utført av Pew Research Center.

Blant demokratane har delen falle frå 79 til 72 prosent.

Eldre veljarar trur meir på god valgjennomføring enn yngre. Likevel svarer heile 90 prosent av veljarane at dei har noko eller mykje tru på at valet i sitt eige lokale område vil bli godt gjennomført.

Undersøkinga viser òg at berre halvparten av veljarane trur valresultatet vil vere klart innan ein dag eller to etter valet. 66 prosent av veljarane trur det vil vere ein klar vinnar etter at alle stemmene har vorte talt opp.

