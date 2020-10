Rassiaer mot franske islamistar og 80 etterforskingar mot netthat i gang

utenriks

Ein 18-åring med tsjetsjensk bakgrunn er utpeika som gjerningsmann. Han vart skoten og drepen av politiet som rykte ut etter å ha fått melding om det brutale drapet i Conflans-Sainte-Honorine i Yveline nordvest for Paris.

Måndag gjennomførte fransk politi rassiaer heime hos ei rekkje militante islamistar i samband med terroretterforskinga.

– Dette skal sende ein bodskap om at fiendane til republikken ikkje får eit minutt med fred, sa innanriksminister Gérald Darmanin.

Store etterforskingar mot netthat

Fransk politi har òg starta over 80 etterforskingar mot hatprat på nett etter angrepet. Det skal haldast ein nasjonal hyllest for Samuel Paty onsdag, og tusenvis demonstrerte ved Place de la République i Paris søndag til støtte for læraren.

– Dei skreiv tilsynelatande ut ein fatwa mot læraren, seier innanriksminister Darmanin til radiokanalen Europe 1.

Dei to er blant elleve personar som er arresterte etter drapet.

Som å bli lyst fredlaus

Ein fatwa er ei form for religiøs rettleiing, som vanlegvis kjem frå religiøst lærde. Fatwaer omtaler ofte kvardagslege situasjonar der det kan oppstå tvil om religiøs åtferd.

I enkelte krinsar er likevel fatwaer ofte forbunde med ein dødsdom over ein person som har gjort ein syndig handling. Då kan fatwaen gi alle personar rett til å ta livet av vedkommande, på same måte som ein kunne bli lyst fredlaus i førkristen tid i Noreg.

Den mest kjende fatwaen av denne typen vart lagd ned av den dåverande leiaren i Iran, Ayatollah Khomeini, mot forfattaren Salman Rushdie i 1989.

Den 47 år gamle læraren Samuel Paty hadde tidlegare i oktober vist fram Muhammed-karikaturar frå tidsskriftet Charlie Hebdo i ein time om ytringsfridom.

(©NPK)