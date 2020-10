Svarte veljarar i rustbeltet kan gi Biden siger

utenriks

Detroit, Milwaukee og Cleveland var tidlegare blomstrande industribyar, kjende for bil- og stålindustri. Men sidan 1980-talet har det berre gått ein veg med nedleggingar, utflagging, høg arbeidsløyse og store sosiale utfordringar.

Ein stor del av innbyggjarane er svarte, og i frustrasjon over at president Barack Obama etter åtte år ved makta ikkje greidde å snu utviklinga, valde mange i 2016 å halde seg heime på valdagen.

For Hillary Clinton og Demokratane var resultatet katastrofalt og bidrog i stor grad til valnederlaget.

Trump lykkast på si side å mobilisere frustrerte, kvite arbeidarklasseveljarar, som festa lit til løftet hans om å hente heim amerikansk industri og gjere «America Great Again».

Demokratane mista på si side fleire veljarar i områda rundt Detroit, Cleveland og Milwaukee enn nokon annan stad i USA.

Lovnadene til Trump

Trass i fagre lovnader frå Trump om industriell og økonomisk gjenreising, er framleis «rustbeltet» ei høgst treffande skildring på delstatane Michigan, Ohio og Wisconsin, der dei tre byane ligg.

Trumps handelskrig mot Europa, Kina, Mexico og Canada har heller ikkje bore frukter, og USAs handelsunderskot med omverda er no høgare enn på 14 år.

Sjølv den erkeamerikanske motorsykkelprodusenten Harley-Davidson, som har hovudkvarteret sitt i Wisconsin, flagga i 2018 ut delar av produksjonen, til rasande protestar frå Trump.

Frustrasjonen og misnøya med presidenten er aukande, blant svarte òg forsterka gjennom framveksten av Black Lives Matter-rørsla. Det kan gi utslag på valdagen.

Lite som skilde

Sjølv om Trump skulle få like stor oppslutning blant kvite arbeidsklasseveljarar i rustbeltet som i 2016, kan mobilisering blant svarte veljarar gi siger til Demokratane.

I 2016 tapte Clinton med berre 10.700 stemmer i Michigan, der det var rundt 5 millionar stemmer. I Wisconsin, der det var rundt 3 millionar stemmer, var det i underkant av 23.000 stemmer som skilde henne frå Trump.

Klarast nederlag lei Clinton i Ohio. Der fekk Trump drygt 2,8 millionar stemmer, nærare 450.000 fleire enn kandidaten til demokratane.

Republikanarane erobra dermed alle dei tre delstatane frå Demokratane og fekk med seg 44 valmenn, noko som ifølgje analytikarar sterkt bidrog til valsigeren til Trump.

No ser likevel Demokratane ut til å vere på frammarsj i rustbeltet, og eit gjennomsnitt av dei siste meiningsmålingane i Michigan viser at Biden har eit forsprang på drygt 7 prosentpoeng.

I Wisconsin leier Biden med drygt 6 prosentpoeng, og sjølv i Ohio ser han ifølgje meiningsmålingane ut til å ha innhenta Trumps forsprang, sjølv om målingane der tyder på svært jamt løp.

Mobilisering

Ei av forklaringane på framgangen til demokratane, kan vere mobilisering blant svarte veljarar, konstaterer Chicago Tribune.

Ein av ti veljarar i USA er svart, og ved førre val stemde ni av ti svarte på Clinton. Valdeltakinga i denne gruppa var likevel låg, så det heldt ikkje til siger.

Bidens val av Kamala Harris til visepresidentkandidat kan bidra til auka valdeltaking og oppslutning, sjølv om enkelte analytikarar stiller spørsmål ved dette.

Chicago Tribune har intervjua dei svarte leiarane til eit 60-tal og aktivistar i Detroit, Milwaukee og Cleveland, men fant liten entusiasme for Biden.

Mange av dei understreka likevel viktigheita av å stemme på demokratane for å bli kvitt Trump og i protest mot rasisme og politibrutalitet.

– Drapet på George Floyd og uroa som følgde, har gjort at mange no innser viktigheita av å stemme. Men dei trur ikkje at Joe Biden vil utgjere stort frå eller til, seier Mary Sheffield, som sit i bystyret i Detroit, til avisa.

Liten entusiasme

Det same er tilfellet i Cleveland, seier Basheer Jones, den første muslimen som har fått plass i bystyret og som var aktiv både i Obamas og Clintons valkamp.

– Eg ser dessverre ikkje den heilt store entusiasmen for Joe Biden her i Cleveland, konstaterer han.

– Sjølv om du ikkje er for Biden, håpar eg i det miste at du er imot Trump og at det vil vere nok. Men eg er ikkje sikker, seier han til Chicago Tribune.

Den 50 år gamle bygningsarbeidaren Ronnie Thomas i Milwaukee er heilt klar på kvifor han kjem til å stemme på Biden.

– Fordi han ikkje er Trump, det er alt som betyr noko, seier han til avisa.

Ohio kan avgjere

Biden-kampanjen innser truleg at svart mobilisering i seg sjølv ikkje nødvendigvis vil vere nok til å sikre siger i rustbeltet og prøver derfor òg å lokke Trumps kjerneveljarar, kvite arbeidarar og arbeidsledige med låg utdanning.

64 prosent av kvite veljarar som ikkje hadde fullført college, stemde i 2016 på Trump. Kor mange av dei som kjem til å stemme på han no, særleg i Ohio, kan bli heilt avgjerande.

– Dersom han ikkje vinn i Ohio, er det heile over, seier statsvitaren David Cohen ved University of Akron til New York Times.

Ingen republikanar har vunne presidentval utan å vinne i Ohio, peikar han på.

(©NPK)