Trump ut mot kritikarar i eige parti

utenriks

– Vi har nokre dumme personar, sa Trump på arrangementet i Carson City søndag lokal tid.

Den siste tida har fleire republikanske politikarar åtvara om dårlege meiningsmålingar og om eit potensielt «blodbad» i president- og kongressvalet 3. november.

Blant dei er senatorane Ted Cruz og Ben Sasse frå Nebraska. Sistnemnde har sagt at Trump smiskar med diktatorar, behandlar kvinner dårleg og bruker Det kvite hus som eit selskap.

– Vi har denne fyren Sasse. Du veit, han ville komme med ei fråsegn … Republikanarane må halde saman, sa Trump.

Besøkjer vippestatar

Trump kom med oppmodinga i det som er rekna som ein avgjerande stat i det kommande valet. Nevada har ikkje stemt for ein republikansk presidentkandidat sidan 2004.

Både Trump og Demokratanes Joe Biden har lagt opp å besøkje fleire vippestatar i innspurten på valkampen. Biden leier klart i nasjonale målingar, men har eit mindre forsprang på Trump i målingar i vippestatane.

I eit intenst forsøk på å ta igjen Biden på meiningsmålingane drog Trump frå Nevada til California og tilbake igjen søndag på ein dag pakka med valarrangement og pengeinnsamlingar. Måndag går turen vidare til Arizona.

Trump brukte veljarmøtet til å angripe Biden, skryte av den økonomiske politikken sin og oppmode veljarane om å stemme.

Drive-in-veljarmøte

Den same oppmodinga kom Biden med då han besøkte Durham i Nord-Carolina, ein annan nøkkeldelstat i valet. I alt har 20 prosent allereie stemt i delstaten, som Trump vann med 3,66 prosentpoeng i 2016, skriv nyheitsbyrået Reuters.

– Vi må halde på den enorme framdrifta, vi kan ikkje sleppe opp, oppmoda Biden på drive-in-veljarmøtet.

Biden kritiserte òg Trump for utsegna om at USA er over kneika med tanke på koronapandemien og sa at smittenivået i landet har stige til det høgaste nivået på fleire månader.

– Ting blir verre, og han held fram med å lyge til oss om tilstanden, sa Biden.

(©NPK)