USA: Ny krisepakke må truleg vente til etter valet

Nancy Pelosi, demokrat og leiar av Representanthuset, har i fleire veker sete i forhandlingar med Donald Trumps finansminister Steven Mnuchin for å få i stand ei ny krisepakke.

Senatet skal stemme om eit forslag til ny krisepakke denne veka, men det er eit gammalt forslag sjølv ikkje Trump støttar. Majoritetsleiar Mitch McConnell erkjenner at han ikkje har stemmene som skal til for å få gjennom forslaget, som er ført i pennen av han.

I staden blir avstemminga ei moglegheit for republikanarane til å vise veljarane før valet at dei vil gi folket ein krisepakke, men at demokratane står i vegen, skriv nyheitsbyrået AP.

– Dette er ikkje tida til å kaste korta. Dette er det vi har bygd fram mot, sa Pelosi i ein telefonkonferanse med demokratane i kongressen søndag.

Ho la til at ho framleis har håp om å komme til semje, men det må skje innan tysdag viss pakken skal tre i kraft før valet 3. november.

