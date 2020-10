50 tidlegare etterretningstoppar meiner Hunter Biden-sak kan stamme frå Russland

utenriks

– Det har alle dei klassiske kjenneteikna til ein russisk informasjonsoperasjon, skreiv 50 tidlegare etterretningsfolk, mellom dei fleire tidlegare CIA-direktørar på nettstaden Politico måndag.

E-postane som blir hevda å vere ein del av korrespondansen til sonen til Joe Biden, Hunter, vart offentleggjorde i avisa New York Post onsdag.

– Det stemmer overeins med russiske målsetjingar om å skape politisk kaos i USA, og undergrave kandidaturet til Joe Biden og hjelpe Trump, heiter det i brevet.

Dei viser til at Moskva har eit insentiv til å setje alle klutar til når Trump no ligg under i meiningsmålingane.

Etterretningstoppane vektlegg at dei ikkje veit kva som er sant, og ikkje har bevis for russisk innblanding, men at dei av erfaring sterkt mistenkjer at russiske styresmakter har spelt ei viktig rolle i saka.

