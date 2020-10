AP: Amerikanske styresmakter saksøkjer Google for monopolverksemd

utenriks

Justisdepartementet offentleggjer tysdag søksmålet mot Google, oppgir ei anonym kjelde til nyheitsbyrået AP.

Google kontrollerer rundt 90 prosent av globale internettsøk og tener pengar på annonsar knytt til søka. Både politikarar og forbrukarorganisasjonar har lenge skulda Google for å misbruke den dominerande posisjonen sin i marknaden når det gjeld nettsøk og marknadsføring til å hindre konkurranse og håve inn inntekter.

Kritikarar meiner at det trengst strukturelle endringar for å få Google til å leggje om åtferda si, og at det ikkje er nok med reglar og milliardbøter som selskapet har vorte pålagt i Europa dei siste åra.

Søksmålet er det mest markante trekket til regjeringa i arbeidet for å verne fri konkurranse mellom ulike teknologiselskap sidan søksmålet mot Microsoft for over 20 år sidan.

Saka kan bli startskotet for ei rekkje saker der regjeringa kan gå til retten for å hindre monopolisering og manglande konkurranse. Blant selskapa som er under etterforsking både i justisdepartementet og Den føderale handelskommisjonen, er Apple, Amazon og Facebook.

Google har nekta for skuldingane om urettferdig konkurranse. Sjølv om dei er store, argumenterer dei med at dei er nyttige for forbrukarar og får tilstrekkeleg konkurranse.

(©NPK)