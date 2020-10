Amnesty-rapport: Utstrekt misbruk av hushjelper i Qatar

utenriks

Dette skjer trass innføringa av ei ny lov i 2017, som avgrensa talet på arbeidstimar og innførte krav om pausar og vekevise fridagar, skriv Amnesty i rapporten.

– Innføringa av hushjelplova i 2017 var eit skritt i rett retning for vern av arbeidarrettar i Qatar. Dessverre fortel historiene til kvinnene vi snakka med at reforma ikkje har vorte skikkeleg sett i verk eller handheva, seier Steve Cockburn, som er leiar for økonomisk og sosial rettferd i Amnesty International.

Lange dagar og overgrep

I rapporten har Amnesty snakka med 105 kvinner som har jobba som hushjelper i landet. Om lag 85 prosent av dei sa at dei ofte jobba 14 timar eller meir om dagen, sjeldan eller aldri fekk fridagar, og at arbeidsgivaren tok beslag på passa deira. I gjennomsnitt jobba kvinnene 16 timar i døgnet, og mange jobba meir enn 18 timar.

Mange fortalde òg at løna var forseinka eller ikkje vart utbetalt i det heile. 24 kvinner sa at dei ikkje fekk tilstrekkeleg mat, måtte sove på golvet og ikkje fekk helsehjelp. Andre melde at dei vart utsette for spytting, fysisk vald og seksuelle overgrep.

– Det samla biletet er av eit system som framleis tillèt arbeidsgivarar å behandle hushjelper som personlege eigedelar, ikkje menneske, seier Cockburn.

Prøver å innføre reformer

Det er om lag to millionar framandarbeidarar i Qatar, og mange kjem frå land som Bangladesh, Nepal, India og Filippinane. 173.000 kvinner jobbar som hushjelper, halvparten i private hushald. Qatar har vore i det internasjonale søkjelyset sidan landet skal vere vertskap for fotball-VM i 2022. Landet har nyleg innført ei minsteløn for framandarbeidarar på 1.000 riyal (om lag 2.500 norske kroner) i månaden, og gjort det mogleg for framandarbeidarar å skifte jobb utan løyve frå arbeidsgivar.

Amnesty meiner likevel slike reformer ikkje kjem til å føre til mindre overgrep eller betre arbeidsforholda for hushjelper med mindre lovene blir handheva betre. I ei fråsegn seier den qatarske regjeringa:

– Om skuldingane frå enkeltpersonar i Amnesty-rapporten viser seg å vere sanne, utgjer dei alvorlege brot på qatarsk lov og må handterast deretter. Arbeidsdepartementet er klar for å samarbeide med Amnesty for å etterforske påstandane, og sørgje for at alle skuldige partar må stå til ansvar.

