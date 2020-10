Demokratisk siger i Texas? Draumen kan bli røyndom for Biden

utenriks

Lenge har dette berre vore ein draum for Det demokratiske partiet. Sist gong partiet sigra i Texas i eit presidentval var då Jimmy Carter vart vald i 1976.

Framleis er det president Donald Trump som ligg best an i Texas. Men siger for Biden er ikkje lenger umogleg.

– Det har ikkje vorte sannsynleg, men det har komme inn i det moglege riket, seier Jim Henson, som er med på å organisere meiningsmålingar for University of Texas og mediet The Texas Tribune.

Stor omvelting

Valkollegium, som Electoral College i USA, er ledd i eit valsystem der representantar blir valt til å stemme på vegner av veljarane. Dei 538 valmennene i det amerikanske valkollegiet er kjende som valmenn, og ein presidentkandidat må dermed ha 270 stemmer for å vinne valet.

California er den største delstaten i talet på valmenn med 55. Deretter følgjer Texas med 38, og Florida og New York med 29 kvar.

Biden treng ikkje dei 38 valmennene i Texas for å vinne valet, ifølgje meiningsmålingar. Men viss han hadde klart å vinne i delstaten, og viss demokratane ville klare å halde staten i kommande val, ville det vore den største omveltinga i det politiske landskapet sidan California vart blått for nesten 30 år sidan.

Alle republikanske presidentkandidatar ville då starta med ei stor ulempe. Og også eit jamt resultat i Texas i år vil bety at republikanarane ikkje lenger kan ta delstaten for gitt. Dermed vil dei måtte bruke meir tid og pengar i Texas heller enn i andre viktige delstatar.

Fordel

Biden-kampanjen spytta nyleg inn seks millionar dollar, tilsvarande rundt 55 millionar kroner, til TV-reklamar i Texas. Isolert sett er det ikkje ein spesielt stor sum i ein stor delstat med mange mediemarknader, men det viser at Biden ikkje har gitt opp.

I tillegg har han sendt kona si Jill Biden til valkamparrangement i Dallas, El Paso og Houston.

At Biden ikkje har avskrive Texas, viser fordelen han har i valinnspurten: Han har eit trygt nok forsprang i dei viktige vippestatane til at han kan rette merksemda òg mot andre delstatar. Blant desse er Georgia, Iowa og Ohio.

Framleis ein republikansk delstat

Det er fleire årsaker til at moglegheitsrommet har vorte vidare for demokratane i den historisk sett republikanske bastionen Texas. Stor tilflytting frå meir liberale delstatar som California og New York er ein av dei.

Meir urbanisering og eit aukande tal innbyggjarar med latinamerikansk bakgrunn, som vanlegvis er meir demokratiske, gjer òg delstaten litt mindre republikansk for kvart val.

David Beckwith, ein republikansk strateg som har jobba for Bush-familien i fleire valkampar, stadfestar at demokratane har framgang i Texas.

– Trenden er blåaktig, heilt klart. Men Texas er framleis ein konservativ delstat, seier Beckwith.

