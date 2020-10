EU-forhandlar ber britane bruke tida som står att

utenriks

Tysdag snakka Barnier på nytt med den britiske motparten sin David Frost, i håp om å halde liv i forhandlingane om det framtidige forholdet mellom Storbritannia og EU.

– Bodskapen min er at vi bør gjere det meste ut av den vesle tida som er igjen. Døra vår er framleis open, skriv Barnier på Twitter etter samtalen tysdag.

Britane har den siste tida sagt at EU må endre haldning dersom det skal vere nokon vits i å fortsette samtalane. Dei ber EU stadfeste at begge sider – ikkje berre Storbritannia – må inngå kompromiss for å oppnå ein handelsavtale.

EU har lova at dei er villige til å diskutere «juridiske tekstar», noko Storbritannia lenge har etterlyst, og er villige til å diskutere struktureringa av samtalane. Så langt har dei ikkje rikka seg på dei vanskelegaste områda: fiskeri og konkurransereglar.

Trass britisk motstand er det dagleg kontakt og frå europeisk hald blir det forventa at forhandlingane blir tekne opp att innan kort tid. Målet er ein avtale som sikrar frihandel og regulerer andre sider ved forholdet mellom EU og det tidlegare medlemslandet på den andre sida av Kanalen. Håpet om å klare det krympar etter kvart som årsskiftet nærmar seg. Då går overgangsperioden etter brexit ut.

