EU-landa samde om fiska i Austersjøen

utenriks

Aust i Austersjøen held stansen i torskefisket fram, og kvoten for bifangst blir redusert med 70 prosent. Også fleire andre kvotar blir reduserte for å bidra til at bestandane hentar seg inn, heiter det i ei pressemelding etter fiskeriministermøtet. Sildekvoten vest i Austersjøen blir halvert.

Generelt la ministrane seg litt høgare enn forslaget frå kommisjonen. Vest i Austersjøen enda dei med å auke kvotane med fem prosent, medan kommisjonen ville redusere han med 11 prosent.

– Alt i alt synest eg vi kom i mål med god balanse, der vi får sikra berekraftige bestandar og berekraftig fiske, seier fiskeriministeren i Danmark, Mogens Jensen.

– Og så kjem eg heim med litt meir fisk til dei danske fiskarane, enn det låg an til.

Danmark er blant dei som nyt godt av den auka torskekvoten.

