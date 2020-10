EU varslar «karbontoll» til våren

utenriks

Målet er å hindre såkalla karbonlekkasje ved at produksjon blir flytta til område der karbonutslepp ikkje er like strengt regulert som i EU.

Det fulle og noko kronglete namnet på avgifta er karbongrensejusteringsmekanisme, og tanken vart lansert då leiaren av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, la fram sin «grøne giv» for EU for eit snautt år sidan. I arbeidsprogrammet til kommisjonen for det kommande året, som vart klart denne veka, står det at lovforslaget om karbonavgifta kjem i andre kvartal 2021.

I tillegg til å vere eit klimatiltak, vil avgifta òg gi EU inntekter som kan brukast til å betale ned låna som skal finansiere den enorme attreisingspakken etter koronakrisa.

Karbontollen er ein del av ein pakke som har fått namnet «Klar for 55», som viser til ambisjonen EU-kommisjonen har om å kutte klimagassutsleppa med 55 prosent innan 2030. I pakken inngår òg ein gjennomgang av kvotehandelssystemet ETS, oppdateringar av direktiva for fornybar energi og energieffektivitet og ei rekkje andre tiltak.

(©NPK)