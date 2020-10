EU varslar klimatoll – SV vil ha det same i Noreg

utenriks

Målet med den nye tollen er å hindre såkalla karbonlekkasje ved at produksjon blir flytta til område der karbonutslepp ikkje er like strengt regulert som i EU.

Det fulle og noko kronglete namnet på avgifta er karbongrensejusteringsmekanisme. Tanken vart lansert då leiaren i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, la fram sin «grøne giv» for EU for eit snautt år sidan.

I arbeidsprogrammet til kommisjonen for det kommande året, som vart klart denne veka, står det at lovforslaget om karbonavgifta kjem i andre kvartal 2021.

SV vil kopiere EU

SV varslar at partiet vil fremje forslag om at Noreg innfører klimatoll samtidig med EU.

– Noreg må innføre ein klimatoll på varer frå land med ein dårlegare klimapolitikk enn Noreg. I dag er det ingen ekstrakostnad når vi importerer varer som er laga på verst mogleg vis for klimaet. Målet er å få heile verda med på dugnaden og sørgje for at det lønner seg å produsere utan utslepp av klimagassar, seier stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken.

– Klimatoll vil òg bidra til å forhindre at norsk industri flyttar til land der produksjonen av til dømes aluminium vil skje med høgare utslepp, seier han.

KIar for 55

For EU skal avgifta ikkje berre vere eit klimatiltak, men også gi EU inntekter som kan brukast til å betale ned låna som skal finansiere den enorme atterreisingspakken etter koronakrisa.

Karbontollen er ein del av ein pakke som har fått namnet «Klar for 55», som viser til ambisjonen EU-kommisjonen har om å kutte klimagassutsleppa med 55 prosent innan 2030.

I pakken inngår òg ein gjennomgang av kvotehandelssystemet ETS, byrdefordelinga i klimapolitikken mellom medlemslanda i EU, oppdateringar av direktiva for fornybar energi og energieffektivitet og ei rekkje andre tiltak.

Hovudbolken av revideringane, som vil få direkte følgjar for Noreg, kjem før sommaren.

I haust vil EU-kommisjonen òg leggje fram eit forslag til revisjon av regelverket for gassmarknadene.

