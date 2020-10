Kinesiske selskap blir utestengde frå svenske 5G-nett

utenriks

Dei første auksjonane for 5G-frekvensar byrjar i november. PTS har i samarbeid med det svenske forsvaret og tryggingspolitiet sett ned fleire krav til bodgivarar, for å sikre at svensk tryggleik blir vareteken.

Mellom anna kan ikkje Huawei- og ZTE-produkt brukast til nyinstallasjon og -implementering av sentrale funksjonar for radiobruk på frekvensbanda. Huawei og ZTE skal òg vere ute av eksisterande infrastruktur i Sverige innan 1. januar 2025.

Det er fire søkjarar som har fått løyve til å delta i den første auksjonen, mellom dei Net4Mobility, som er eit samarbeid mellom Telenor og svenske Tele2.

(©NPK)