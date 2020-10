Mette Frederiksen meiner ho ikkje har gjort nok for å motverke seksuell trakassering

utenriks

Utanriksminister Jeppe Kofod skal ha hatt samleie med ei 15 år gammal jente under ein fest på ein folkehøgskule i Esbjerg påska 2008, i samband med eit seminar på skulen, skriv B.T.

Han har beklaga hendinga fleire gonger, seinast for ein månad sidan, då statsminister Mette Frederiksen òg uttrykte at ho framleis har tillit til han.

Det er likevel ikkje den einaste metoo-saka som rammar Socialdemokratiet for tida. Måndag gjekk ordføraren i København og nestleiaren i partiet, Frank Jensen, av frå begge postar, etter ei rekkje skuldingar om seksuell trakassering over fleire tiår.

Ergrar seg

Frederiksen uttalte tysdag at ho har fått kjennskap til fleire forhold i partiet, og at noko av det truleg vil komme ut i offentlegheita. Socialdemokratiet skal no setje i gang ei advokatundersøking mot Frank Jensen, og har sett i gang fleire initiativ i partiet.

Frederiksen fekk tysdag spørsmål om ho har gjort nok for å motverke trakassering i Socialdemokratiet.

– Nei, det synest eg ikkje eg har. La oss berre ta det ope og ærleg. Eg ergrar meg over at det er Sofie Linde som starta denne debatten. Eg skulle mykje heller ha treft denne avgjerda utan at Sofie Linde måtte få heile dette toget i gang, seier Frederiksen.

Sofie Linde er ein Tv-vert som starta den siste runden med metoo-saker i Danmark med ein brennande tale om eigne opplevingar.

Politimeld etter «skulelærarparagraf»

Utanriksministeren er politimeld både for å ha brote paragrafen i den danske straffelova 216 (valdtekt), og paragraf 223, som kallast «skulelærarparagrafen».

Den handlar om at den seksuelle lågalderen blir auka frå 15 til 18 år i tilfelle der det offeret i ei sak har samleie med ein person som er fortrudd i samband med undervisning, oppseding eller liknande.

Jenta deltok på seminaret og var medlem i ungdomsorganisasjonen til partiet til Kofod, Socialdemokratiet. I tillegg hadde ho tidlegare hatt praksisperiode ved gruppa til partiet i Folketinget.

Trur ikkje meldinga fører til noko

Jussprofessor Sten Schaumburg-Müller ved Syddansk Universitet ser likevel ikkje for seg at meldinga fører med seg noko.

– Eg har veldig vanskeleg for å sjå at borgarar som ikkje har noko med saka å gjere kan melde så lang tid etter hendinga skjedde, når personen det dreier seg om har valt ikkje å seie at det har funne stad noko straffbart her, og det ikkje tidlegare har vore meldt, seier Schaumburg-Müller til Ritzau.

Reint juridisk kan ikkje saka lenger eldast, grunna ei lovendring for nokre år sidan. Då fjerna ein eldingsfristen for somme typar seksuallovbrot dersom offeret var under 18 år.

