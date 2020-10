Mikrofonane kan skruast av i neste presidentdebatt

utenriks

President Trump og presidentkandidat Biden møtest til sin siste TV-sendt debatt klokka 3 natt til fredag norsk tid. Debatten blir halden i Nashville i Tennessee.

Dei nye reglane skal gi to minutt uavbroten taletid til kvar av kandidatane i starten av kvart segment. Trump og Biden skal innom i alt seks ulike tema fordelt på 15 minutt lange bolkar i den 90 minutt lange debatten.

Lyden blir derimot ikkje skrudd av i den opne debatten mellom Trump og Biden, men avbrytingar gir tapt taletid i den andre og siste presidentdebatten. Den førre debatten mellom Trump og Biden var prega av konstante avbrytingar og mange avsporingar.

Vil ha ein danna debatt

Den uavhengige kommisjonen for presidentdebatten kunngjorde reglane natt til tysdag, tre veker etter den kaotiske første debatten mellom dei to kandidatane.

Den andre planlagde debatten vart erstatta av konkurrerande folkemøte då Trump avviste å debattere digitalt.

Den siste debatten vil vere ansikt til ansikt med tema som «rase i Amerika», klimaendringar og kampen mot covid-19-viruset.

– Kommisjonen håpar at kandidatane vil respekterer kvarandres tilmålte tid, noko som vil fremje ein danna debatt til fordel for TV-sjåarane, heiter det i ei fråsegn frå kommisjonen.

Trumps valkampapparat har lagt press på kommisjonen for at han ikkje skal endre reglane, medan Bidens folk har håpa på ein debatt med meir orden.

Reagerer på regelendring

Trumps valkampsjef Bill Stepien reagerte med sinne på kunngjeringa frå debattkommisjonen.

– President Trump er forplikta til å debattere med Joe Biden uavhengig av regelendringane i siste liten, eit forsøk frå ein fordomsfull kommisjon på å gi ein fordel til den føretrekte kandidaten deira, seier Stepien i ei fråsegn.

Stepien seier Trump kjem til å stille ei rekkje spørsmål om skuldingane mot Bidens son Hunter. I ein kontroversiell New York Post-artikkel blir det hevda at Hunter Bidens PC skal implisere at faren er knytt til ei korrupsjonssak i Ukraina.

– Dersom ikkje media stiller Joe Biden desse spørsmåla, vil presidenten gjere det, og Biden kjem ikkje til å få sleppe unna, seier Stepien.

FBI etterforskar om e-postar som blir knytte til Joe Bidens son, er del av ein russisk desinformasjonskampanje.

(©NPK)