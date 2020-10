Over 1.300 fangar slapp unna i mogleg IS-angrep mot fengsel i Kongo

utenriks

Gruppa kallar seg Dei allierte demokratiske styrkane (ADF) og har lenge vore ein trussel i den austlege delen av Kongo. Ho blir rekna som ein terrororganisasjon i nabolandet Uganda og kjempar mot regjeringsstyrkar i begge land.

IS har kunngjort via nettstaden Amaq at det er dei som stod bak fengselsangrepet. Forholdet mellom ADF og IS er likevel framleis uklart.

Ifølgje Benis ordførar Modeste Bakwanamaha vart ein innsett drepen under angrepet på Kangbayi-fengselet. Han seier òg at 20 av fangane allereie har komme tilbake fordi dei føretrekkjer å vere fengsla framfor å bli rekrutterte av opprørsgruppa.

– Dei som kom tilbake, sa at dei vart tekne med makt. Dei sa at dei måtte komme seg unna dei som bortførte dei, ADF, fordi dei ikkje ønskte å leve som fiendar i bushen, seier han.

Lokalbefolkninga fryktar at hendinga vil føre til endå meir vald og ustabilitet i byen, og ber om at politiet og militæret styrkar nærværet sitt for å hindre at noko liknande skjer igjen.

For tre år sidan førte eit angrep på det same fengselet til at rundt 100 fangar rømde og fleire tital vart drepne.

(©NPK)