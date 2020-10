Paraplyar, lys og tre fingrar i vêret – Protestrørsla i Thailand har adoptert Hongkong-taktikkar

utenriks

Titusenvis av thailendarar har den siste tida demonstrert mot regjeringa og kongehuset i Thailand. Styresmaktene har reagert med unntakslover, opprørspoliti og arrestasjonar, men protestane held fram.

I front står studentaktivistar, slik dei òg har gjort i Hongkong, der protestane har vore retta mot at styresmaktene i Beijing sikrar seg stadig meir kontroll over styre og stell.

Bilete frå Bangkok i helga viser aktivistar i hjelmar, dykkarmasker og gassmasker som konfronterer politiet – bilete som minner sterkt om metodane som vart brukte av protestrørsla i Hongkong i fjor.

For å stå imot opprørspolitiet har aktivistane i Thailand òg imitert tendensen Hongkong-aktivistane har til å gå til nye stader og dukke opp på uventa stader som ut av ikkje noko – ein filosofi som blir tilskriven kampsporthelten Bruce Lee.

– No er vi som ein straum som rører seg raskt og som når som heilt er klar til å endre retning, seier Panumas «James» Singprom, ein av grunnleggjarane av Free Youth, som er ei av dei viktigaste grupperingane i protestrørsla.

– Staten har pressa oss til å tilpasse oss raskt, seier han.

Tre krav

Demonstrantane i Thailand har trassa åtvaringar og forsamlingsforbod for å halde oppe rørsla som har ført titusenvis av demonstrantar ut i gatene dei siste månadene.

Krava er at den tidlegare juntaleiaren som no er statsminister skal gå av, at Grunnlova skal skrivast om for å sikre eit reelt demokrat og at denne Grunnlova òg skal stå over det mektige kongehuset.

For å unngå overvaking og arrestasjonar har dei, til liks med Hongkong-rørsla, teke i bruk krypterte meldingstenester, som Telegram, for å organisere protestane. Møtestadene har vorte kunngjorde berre ein time før kvar demonstrasjon.

Etter kvart som nokre av frontfigurane til rørsla har vorte arresterte, har demonstrantane òg kopiert ein annan taktikk frå Hongkong – organiseringa har føregått utan nokon klare leiarar, i staden bruker aktivistane emneknaggar på sosiale medium for å spreie bodskapen.

Dei fleste som deltek i protestane, er sjølvorganisert, seier «James».

Støtte til Hongkong

Kameratskapen mellom aktivistane i Hongkong og Thailand vart tydeleg i Bangkok i helga, der demonstrantane ropte «gi sjølvstendet attende til Hongkong», medan dei heldt opp lysande mobilar.

Og akkurat som aktivistane i Hongkong heldt hendene i vêret som eit teikn på sine fem krav, held aktivistane i Thailand tre fingrar i vêret som symbol på sine tre krav – ei helsing som er adoptert frå filmane «Hunger Games».

Både i Hongkong og Taiwan har unge aktivistar vore rause med gode råd og støtteerklæringar, og samarbeidet har no fått namnet «Melkete-alliansen», sidan te med mjølk er ein populær drikk alle dei tre stadene.

Då bileta av opprørspoliti som brukte vasskanonar mot uvæpna demonstrantar, spreidde seg på nettet, delte aktivistar i Hongkong tips om korleis dei kunne handtere situasjonen. Ein av dei tilrådde bruk av paraplyar som skjold og dunkar med saltvatn.

– Bruk talenta og motet dykkar, skriv ein Twitter-brukar i Hongkong kalla Crystaljel.

Paraplyrekkje

Fredag kveld vart paraplyane tekne i bruk under ein protest i forretningsstrøket i Bangkok. Det vart delt ut fargerike paraplyar til alle som stod i første rekkje i eit forsøk på å danne ei menneskeleg forsvarslinje mot opprørsstyrkane.

Også under protesten på søndag danna demonstrasjonane menneskelege kjeder for å spreie informasjon og dele ut forsyningar av hjelmar, dykkarmasker og vatn.

Organiseringa gjorde det òg lett for folkemengda å spreie seg raskt slik at ambulansar skulle kunne komme fram til sjukehus i nærleiken.

Og for å signalisere fare har dei unge thailendarane byrja å krysse armane for at alle skal bli åtvara.

Men trass i likskapen har Hongkong ikkje opplevd dei valdelege politiaksjonane som demonstrantar i Thailand tidlegare har vorte møtte med.

Ein Hongkong-aktivist skriv at thailendarane neppe treng opplæring i korleis dei skal protestere.

– Dei har hatt fleire kupp enn vi har hatt måltid, skriv han.

– Då dei brukte granatar i 2014, song dei framleis protestsongar, legg han til.

