Portforbod i Lagos etter demonstrasjonar mot politivald

utenriks

Frå klokka 16 lokal tid vil berre nødvendige tenester få gå i gatene i byen, kunngjorde guvernøren i delstaten Babajide Sanwo-Olu tysdag.

Han hevdar protestane har vorte overtekne av kriminelle og brukt til å skape kaos i delstaten. Dei landsomfattande demonstrasjonane mot den hata politieininga Special Anti-Robbery Squad (Sars) byrja 8. september og har sidan vakse dramatisk. 18 personar har døydd under opptøyar. Millionbyen Lagos har vore sett ut av spel etter at demonstrantane har blokkert viktige vegar, inkludert hovudvegen til den internasjonale flyplassen. Demonstrantane sette tysdag fyr på ein politistasjon.

Regjeringa i Nigeria har oppløyst Sars og innført ei rekkje andre reformer for å få avslutta demonstrasjonane. Men ei rekkje unge demonstrantar er skeptiske til dei offisielle løfta. Dei har komme med nye krav for å få på plass større og varige forandringar i Afrikas mest folkerike land. Styresmaktene har bede om at demonstrasjonane stansar slik at regjeringa kan gjennomføre det dei har lova.

