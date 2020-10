Stor politiaksjon etter at drapsdømte Peter Madsen rømde frå fengselet

utenriks

Ekstra Bladet melder at Madsen tysdag formiddag prøvde å rømme frå fengselet i Albertslund. Avisa har publisert eit bilete av Madsen som sit på bakken inntil ein hekk medan to skarpskyttarar frå politiet har våpena sine retta mot han.

Dansk politi stadfestar på Twitter at ein mann er gripen etter eit fluktforsøk, og overfor DR stadfestar dei at det dreier seg om Peter Madsen.

B.T. melder at 49-åringen trua seg ut av fengselet ved å seie at han hadde ei bombe. Biletet som er publisert i Ekstra Bladet viser at Madsen har det som kan minne om eit bombebelte rundt livet.

Kom seg 4–500 meter

Ifølgje B.T. har det som truleg er ein forhandlar frå politiet oppretta kontakt med Madsen.

Madsen skal ha komme seg 4–500 meter vekk frå Herstedvester Fængsel. Politiet har sperra av eit stort område rundt staden.

Dansk politi rykte ut med både skarpskyttarar, bombegruppe og kommandosentralen.

Ifølgje Ekstra Bladets opplysningar har Madsen tidlegare sete i isolasjon i fengselet på grunn av mistanke om fluktplanar.

Dømt til livstid i fengsel

Madsen vart i 2018 dømt til fengsel på livstid for mishandlinga og drapet på Kim Wall, ein svensk journalist som var invitert med på tur i ubåten Madsen hadde bygd sjølv.

UC3 Nautilus, ein av dei største privatbygde ubåtane i verda, var konstruerte av Madsen, som på dette tidspunktet var mest kjent som oppfinnar.

Drapet vart oppdaga etter ein større leiteaksjon etter Madsen og ubåten, som vart senka av dansken i samband med drapet.