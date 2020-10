Utanriksministeren i Danmark politimeldt for valdtekt

utenriks

Kofod skal ha hatt samleie med jenta under ein fest på ein folkehøgskule i Esbjerg påska 2008, i samband med eit seminar på skulen, skriv B.T.

Utanriksministeren er politimeld både for å ha brote paragrafen i den danske straffelova 216 (valdtekt), og paragraf 223, som kallast «skulelærarparagrafen» og betyr at den seksuelle lågalderen blir auka frå 15 til 18 år i tilfelle der det påståtte offeret i ei sak har samleie med ein person som er fortrudd i samband med undervisning, oppseding eller liknande.

Jenta deltok på seminaret og var medlem i ungdomsorganisasjonen til Kofods parti Socialdemokratiet. I tillegg hadde ho tidlegare hatt arbeidsveke ved gruppa til partiet i Folketinget.

Jussprofessor Sten Schaumburg-Müller ved Syddansk Universitet ser likevel ikkje for seg at meldinga fører med seg noko.

– Eg har veldig vanskeleg for å sjå at borgarar som ikkje har noko med saka å gjere kan melde så lang tid etter hendinga skjedde, når personen det dreier seg om har valt ikkje å seie at det har funnest noko straffbart her, og det ikkje tidlegare har komme ei melding ut av det, seier Schaumburg-Müller til Ritzau.

