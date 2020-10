Bulgarske demonstrantar set eliten i landet under press

utenriks

– Eg er trøytt av at regjeringa ikkje vil lytte til krava våre, men eg held fram med å demonstrere for å vise motstand, seier Mila Kolarova, ein 39 år gammal dokketeaterskodespelar og regissør.

Ho er blant dei fleire tusen demonstrantane som skuldar regjeringa for favorisering, samrøre med mektige oligarkar og for forsøk på å kriminalisere politiske motstandarar.

Fredag førre veke vart det igjen arrangert ei massemønstring i sentrum av hovudstaden Sofia, 100 dagar etter at protestane mot den konservative statsministeren i landet Boyko Borisov og riksadvokat Ivan Geshev starta. Trass i silande regnvêr møtte tusenvis av menneske fram.

– Problemet vårt ligg i kva som blir oppfatta som normalt. Vi er så vande til korrupsjon, nepotisme, øydelagde fortau, hol i vegane, stygge bygningar og bilvrak, så for oss har det som ein vanleg europear ville sett på som uakseptabelt, vorte normalen, seier Kolarovas sambuar Vladimir Vasilev (42), som er ingeniør og musikar.

Oligark sikra seg strand

Det er spesielt to hendingar som har fyrt opp under protestane og sinnet som mange føler. I juli vart det lagt ut ein video på Facebook som viser korleis ein kjend oligark har gjerda inn ei offentleg strand ved huset sitt, og korleis vaktar frå tryggingstenesta i landet passar på at ingen tek seg inn.

Deretter vart kontora til ein av Borisovs argaste kritikarar, president Rumen Radev, søkt gjennom av tungt væpna politi.

Ifølgje Vasilev har mange år med vanstyre gjort befolkninga blind, men desse to hendingane var som ein augeopnar.

– Det var som ei stor hand som kom ut av tåka for å gi det ein kileving, og du sa til deg sjølv: Søren, dette kan ikkje berre halde fram, seier Vasilev.

Borisov mistar støtte

Men trass i kraftig press og skuldingar om omfattande korrupsjon har Borisov nekta å gå av. Han seier han blir sitjande til perioden går ut i mars neste år.

Meiningsmålingar viser at demonstrantane har støtte frå om lag 66 prosent av bulgararane, og at 44 prosent vil at statsministeren går av umiddelbart. Berre 20,3 prosent av veljarane seier at dei støttar han, ifølgje ei fersk måling frå gallupinstituttet Alpha.

Biletet av ein rakrygga og tøff mann med svart belte i karate og bakgrunn som brannmann, har falma.

– Dette er kva protestane har gjort, det har endra regjeringsstillinga fullstendig, frå eit bilete av nokon på toppen og med makt, til nokon som er pressa heilt opp mot veggen og som manglar legitimitet, seier Vasilev.

Demonstrasjonane har òg ført til eit sterkare samhald blant vanlege bulgararar, som har forstått at dei ikkje er åleine i ønsket sitt om betre moral, meir integritet og klokskap i politikken, meiner Vasilev.

Kritikk frå EU

Det skal vere første gong at protestar samlar menneske frå alle samfunnslag og alle politiske fløyer i Bulgaria. Også bulgararar som bur i utlandet, har demonstrert.

I vekevis har dei òg kravd at EU tek ein nærare titt på korleis det eigentleg står til i det fattigaste medlemslandet i unionen.

Først førre veke vedtok EU-parlamentet ein kritisk resolusjon der det vart uttrykt klar støtte til Bulgarias befolkning og deira «legitime krav og ønsker om rettferd, openheit, ansvar og demokrati».

Borisov har prøvd å blidgjere demonstrantane ved å sparke fleire ministrar, men utan å lykkast.

Han har òg prøvd å få slutt på protestane med makt, som då 126 demonstrantar vart arresterte og mange andre banka av opprørspoliti i byrjinga av september.

Langt til mål

Det førte likevel berre til at sinnet auka.

– For meg har protestane gitt ein viktig siger, det at folket vakna og fekk tilbake viljen til å kjempe for det som er rett, seier Kolarova.

Men ho trur ikkje at konflikten vil vere over med det første. No gjeld det å vere tolmodig, meiner ho.

– Som Sisyfos er det viktig å byrje på nytt kvar einaste gong og dytte rullesteinen opp igjen, fordi det er berre byrjinga på den vegen vi er nøydde til å gå. Vi må vere klare til å protestere i hundrevis av dagar og atter hundrevis av dagar i framtida, seier ho.

(©NPK)