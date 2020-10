Dei krigførande partane i Libya samde om transportavtale

utenriks

Det stadfesta FNs Libya-utsending Stephanie Williams onsdag.

Delegasjonane som representerer statsminister Fayez al-Serraj og opprørsgeneralen Khalifa Haftar, har òg vorte samde om at dei skal utarbeide ein plan for å sikre og auke oljeproduksjonen i landet. I tillegg skal dei vere samde om å halde ved like rolege tilstandar langs dagens frontlinjer.

– Eg er veldig optimistisk. Det er ein sterk aura av alvor og engasjement, seier Williams.

Den libyske regjeringa i Tripoli, som er anerkjend av FN, er utfordra av opprørsgeneralen Khalifa Haftar, som styrer aust i Libya.

