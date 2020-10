EU-sjef om brexitsamtalar: Inga tid å miste

utenriks

Ursula von der Leyens kommentar kom i ei Twitter-melding der ho òg formidla vidare den siste bodskapen frå EUs sjefforhandlar Michel Barnier.

Han var onsdag i EU-parlamentet og gjorde greie for samtalane med britane, som i praksis har vore på vent sidan før helga. Han meiner ein avtale framleis er innan rekkjevidd.

– Prinsippa våre respekterer britisk suverenitet. Ein avtale er mogleg dersom begge er innstilte på å jobbe konstruktivt og i ei kompromissånd dei næraste dagane, basert på juridiske tekstar. Tida er knapp, lyder oppsummeringa til Barnier.

Onsdag skal han for tredje gong på like mange dagar snakke med den britiske motparten sin, David Frost.

Spørsmålet om suverenitet, juridiske tekstar og kompromissvilje frå EU har vore vesentleg for britane når dei har vegra seg for å komme tilbake til forhandlingsbordet. Dei har etterlyst ei haldningsendring, og fråsegna til Barnier blir lagd merke til.

– Vi merkar med interesse at EUs forhandlar har komme med vesentlege kommentarar på punkta som ligg til grunn for dei noverande problema i samtalane, seier ein talsmann for statsminister Boris Johnson.

