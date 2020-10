Etterforskarar: Elevar hjelpte Patys drapsmann

utenriks

Det opplyste fransk påtalemakt onsdag. Den 18 år gamle antekne drapsmannen skal ha bede om hjelp frå fleire elevar ved skulen i forstaden Conflans-Sainte-Honorine.

Dermed fekk han vite korleis Paty såg ut. Som påskjønning gav han mellom 300 og 350 euro til ei mindre gruppe elevar, ifølgje påtalemakta.

Den antekne gjerningsmannen Abdullakh Anzorov sa visstnok at han planla å audmjuke og slå læraren. Fleire elevar gjekk etter kvart frå staden, men to skal ha vore saman med Anzorov i over to timar.

Påtalemakta planlegg å tiltale desse to, som er 14 og 15 år gamle.

Paty vart drepne og fekk hovudet skore av på veg heim frå skulen førre veke. Anzorov vart etterpå skoten og drepen av politiet. I forkant av drapet vart Paty utsett for ein hatkampanje på internett fordi han hadde vist karikaturar av profeten Muhammed i ein time der temaet var ytringsfridom.

(©NPK)