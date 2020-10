utenriks

Fleire tusen menneske hadde samla seg tysdag for å få tak i kupongar for å søkje visum for å reise til Pakistan, seier styresmakter til nyheitsbyrået Reuters.

Av uklare årsaker oppstod det panikk i folkemassen, og mange menneske vart trampa ned.

Til TV-kanalen Al Jazeera uttalte ein lokalpolitikar at minst elleve av dei omkomne var kvinner, og fleire eldre vart òg skadde.

Den pakistanske ambassaden har førebels ikkje kommentert hendinga.

