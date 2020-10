Nasa: Vellykka landing på asteroide

utenriks

Fartøyet Osiris-Rex landa i nokre sekund på asteroiden Bennu, som ligg 330 millionar kilometer unna og er full av store steinar. Asteroiden har ein radius på rundt 250 meter.

Landinga vart stadfesta av Nasa klokka 00.12 norsk tid, rundt 18 minutt etter at ho faktisk skjedde. Årsaka er at det tok så lang tid å sende signalet frå romfartøyet og tilbake til jorda.

Målet med den korte landinga er å samle inn støv og stein frå bakken og returnere dei små bitane av asteroiden tilbake til jorda. Det var første gong USA klarte det, og berre Japan har tidlegare klart å samle inn prøver frå ein asteroide.

– Eg kan ikkje tru at vi faktisk klarte det, seier sjefforskar Dante Lauretta ved University of Arizona og legg til at romfartøyet gjorde akkurat som det skulle.

Romfartøyet Osiris-Rex er på storleik med ein varebil og gjennomførte landinga på eit område om lag så stort som ein tennisbane i krateret Nightingale.

Ein arm på fartøyet prøvde i løpet av sekund suge til seg støv og steinar frå overflata. Det kan ta veker før forskarane veit kor mykje, om noko, som vart samla inn eller om det må gjerast eit nytt forsøk.

Dei innsamla prøvene kan tidlegast vere tilbake på jorda i 2023.

(©NPK)