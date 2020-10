Ny orkan på veg mot Bermuda

utenriks

Det er fare for at orkanen treffer øygruppa direkte, ifølgje det amerikanske orkansenteret. Det er sendt ut farevarsel, og innbyggjarane på Bermuda blir bedne følgje uvêret nøye.

Stormsenteret er om lag 877 kilometer søraust for Bermuda og går med ein fart på 20 kilometer i timen. Epsilon fører med seg kraftig regn og vindkast på opp i 34 meter per sekund.

Årets orkansesong har hatt så mange stormar at det amerikanske orkansenteret har gått tomme for offisielle namn. Det har no måtte ty til det greske alfabetet når dei namngir dei ulike stormane.

