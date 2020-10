Opioid-produsent godtek milliardbøter i USA

utenriks

I tillegg går selskapet med på å betale 8,3 milliardar dollar i bøter og erstatningar. Summen svarer til 77 milliardar kroner. Både bøtene og innrømminga av skuld er del av eit forlik.

Selskapet har tidlegare erklært seg konkurs som eit ledd i ein plan for å handtere fleire tusen søksmål. Sidan selskapet òg har andre kreditorar, er det uvisse om alle bøtene vil bli utbetalt til amerikanske styresmakter.

470.000 dødsfall

Overforbruk av det smertestillande og sterkt vanedannande legemiddelet Oxycontin har bidrege til det som i USA blir kalla ein opioid-epidemi. Misbruk av opioider blir knytt til over 470.000 dødsfall i USA sidan tusenårsskiftet.

Purdue Pharma vil no mellom anna erklære seg skuldig i brot på lover som skal hindre smørjing og gje pengar under bordet. Selskapet har i praksis betalt legar for å skrive ut fleire reseptar på Oxycontin.

– Grådigheit og lovbrot

– Med grådigheit og lovbrot prioriterte Purdue pengar framfor helsa og velferda til pasientane, seier visedirektør Steven D'Antuono i FBI.

Selskapet er eigd av Sackler-familien, som tidlegare har vore rekna som ein av USAs rikaste. Styresmaktene i fleire amerikanske delstatar meiner forliket som no blir inngått, ikkje er godt nok – mellom anna fordi Sackler-familien slepper for billeg unna.

Kritikarar meiner òg at Trump-regjeringa har hatt hastverk med å få på plass eit forlik før det amerikanske presidentvalet 3. november.

(©NPK)