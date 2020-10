Pandemien hjelper Noreg å nå Nato-mål

utenriks

Ifølgje forsvarsalliansen hamnar Noreg på 2,03 prosent i år. Vi er dermed eitt av ti medlemsland som når toprosentmålet. Frankrike landar på 2,11 prosent, ifølgje ein fersk rapport frå Nato.

– Framleis langt igjen

Både Noreg og Frankrike har auka forsvarsbudsjettet, men det som for oss «over streken» er eit bruttonasjonalprodukt, har kome som følgje av pandemien. Også mange av landa som ikkje når Nato-målet, har komme mykje nærare som følgje av den økonomiske krisa i kjølvatnet av covid-19.

– Nokre land kjem litt opp mot og nokon kjem over 2 prosent, i motsetning til det dei trudde då budsjetta vart vedtekne. Det er litt vanskeleg å vite kor langvarig den effekten blir og når BNP byrjar å vekse igjen, men ein kan ikkje tru at det hjelper at BNP går ned, seier generalsekretær Jens Stoltenberg til NTB. Han ser likevel positivt på utviklinga for forsvarsbudsjetta.

– Det siste året er det ein realvekst på 4,3 prosent. Dei absolutte tala aukar i Canada og dei europeiske medlemslanda. Det har dei gjort sidan 2014, og det held fram, forklarer han.

– Så bodskapen min til dei allierte er at det er teke betydelege skritt i riktig retning, men det er framleis langt igjen.

Videomøte

Den økonomiske byrdefordelinga i Nato, først og fremst at Europa og Canada skal ta ein større del av rekninga, har vorte ein gjengangar på Nato-møtet. Dei siste tala blir lagde fram i samband med forsvarsministermøtet som blir halde digitalt denne veka. Der dukkar temaet opp endå ein gong.

Torsdag er det venta at ministrane vedtek å opprette eit nytt romsenter i tyske Ramstein, der luftkommandoen til alliansen ligg. Senteret skal samle all verksemd knytt til verdsrommet.

– Målet er ikkje å militarisere verdsrommet, men å auke forståinga for utfordringane i rommet og styrkje evna til å handtere dei, seier Stoltenberg.

Sivilt og militært

På videomøtet skal ministrane òg diskutere motstandsdugleiken i sivilsamfunnet, og Stoltenberg påpeikar at også forsvaret er avhengig av sivil infrastruktur.

– Du kan ikkje ha sterke armear utan sterke samfunn.

Forsvar og avskrekking, inkludert korleis Nato kan svare på Russlands utvikling av nye missilsystem, blir òg eit tema. Stoltenberg trekte òg fram nedrustingsarbeid og augnar eit visst håp om at New START-avtalen mellom USA og Russland kan bli forlengt. Avtalen regulerer langtrekkjande atomvåpen.

– For berre nokre dagar sidan såg det ikkje veldig realistisk ut å få til ei forlenging, og det er framleis uvisst. Om det skjer, er det ei god nyheit, seier Nato-sjefen. Skjer det ikkje, spring avtalen ut i februar neste år.

– Det vil i så fall vere første gong sidan 1960-talet at verda står utan ein einaste avtale som regulerer atomvåpen, fortel Stoltenberg.

Afghanistan

Fredagen er vigd Natos operasjonar i Irak og Afghanistan. Sjølv om sistnemnde er nærare ein fredsavtale enn nokon gong, seier Stoltenberg at Nato er innstilt på å bli der så lenge det er nødvendig.

– Vi gjekk inn saman, og vi skal saman bestemme når vi eventuelt forlèt landet militært.

(©NPK)