Samtalane om koronakrisepakken i USA held fram onsdag

utenriks

I den 45 minutt lange samtalen mellom Demokratanes Pelosi og president Trumps finansminister vart det klart at «begge sider seriøst jobbar for å finne eit kompromiss», opplyser Pelosis talsmann Drew Hammill på Twitter.

Ein ny samtale mellom Pelosi og Mnuchin er planlagd onsdag.

Tysdag var ifølgje Pelosi fristen for at krisepakken skal tre i kraft før valet 3. november. Blir det ikkje ei avgjerd før den tid, kan det dryge til over nyttår.

I eit intervju med Bloomberg News seier Pelosi likevel at fristen ikkje er skriven i stein, og at målet er at begge sider skal utveksle dei beste forslaga sine for ei rekkje uløyste saker og ikkje ha eit endeleg lovforslag klart.

– La oss sjå kvar vi er. Vi ønskjer alle å finne ei løysing, sa Pelosi.

Andre folkevalde demokratar peikar at det ikkje er nok tid og framleis for mykje arbeid som står att for at krisepakken kan vedtakast før valdagen.

Trump-administrasjonen har heva tilbodet sitt til demokratane til 1,8 billionar dollar, eit astronomisk tal som svarer til 1,8 millionar dollar. Men det er ikkje nok, meiner demokratane.

