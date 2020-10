Sjokk og vantru i Nigeria etter at tryggingsstyrkane drap demonstrantar

utenriks

Den nigerianske hæren nektar for å ha nokon medverknad til drapa, men lokale styresmakter støttar forklaringa til Amnesty International om at tryggingsstyrkane stod bak hendinga i Nigerias største by. Organisasjonen jobbar framleis med å stadfeste talet på døde, medan guvernøren i byen Babajide Sanwo-Olu seier 25 personar vart såra i hendinga.

– Dette er den tøffaste natta i liva våre, og styrkar utanfor vår direkte kontroll har gått inn for å skrive eit mørkt kapittel i historia vår. Eg anerkjenner at ansvaret ligg på mitt bord, og eg vil jobbe med føderale styresmakter for å komme til botns i denne uheldige hendinga, skreiv Sanwo-Olu på Twitter.

Han la òg ut bilete av at han besøkte sjukehus der såra var innlagde.

Det var framleis mogleg å høyre sporadiske skot i byen onsdag morgon.

Også den amerikanske presidentkandidaten Joe Biden oppmoda Nigerias president og militære til å avslutte den valdelege undertrykkinga av demonstrantar i Nigeria.

– USA må stå saman med nigerianarar som demonstrerer fredeleg for politireform og ein slutt på korrupsjon i demokratiet deira. Eg oppmodar styresmaktene til å halde ein god dialog med sivilsamfunnet for å møte desse klagemåla og jobbe saman for eit meir rettvist og inkluderande Nigeria, sa Biden i ei fråsegn.

Dei landsomfattande demonstrasjonane mot den hata politieininga Special Anti-Robbery Squad (Sars) byrja 8. september og har sidan vakse dramatisk. Frå før er det rapportert om 18 dødsfall knytte til opptøyane.

