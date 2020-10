Storbritannia vil ta opp att forhandlingane med EU

utenriks

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår. EU har sagt at ein avtale bør vere klar innan utgangen av oktober dersom ein skal rekke å få det formelle på plass før årsskiftet.

Før helga var tonen hard frå britane, som sa at samtalane i praksis var over, med mindre EU endra haldning. Den bodskapen minister Michael Gove opp att måndag. Han etterlyste kompromiss frå EU.

Onsdag sa EUs sjefforhandlar Michel Barnier at nettopp kompromiss er nødvendig frå begge partar for å oppnå ein avtale.

Blir ønskt velkommen til London

Same kvelden kom beskjeden frå statsminister Boris Johnsons kontor om at britane er «klare til å ønske EUs team velkommen til London for å ta opp att forhandlingane seinare denne veka».

– Det er klart at det står att betydeleg avstand mellom posisjonane våre på dei vanskelegaste områda, men vi er klare, saman med EU, til å sjå om det er mogleg å byggje bru gjennom intensive samtalar, seier Johnsons talsmann.

Barnier snakka onsdag med den britiske motparten sin David Frost for tredje gong på like mange dagar.

– Prinsippa våre respekterer britisk suverenitet. Ein avtale er mogleg dersom begge er innstilte på å jobbe konstruktivt og i kompromissånd dei næraste dagane, basert på juridiske tekstar. Tida er knapp, lyder oppsummeringa til Barnier.

Knapt med tid

Spørsmålet om suverenitet, juridiske tekstar og kompromissvilje frå EU har vore vesentleg for britane når dei har vegra seg for å komme tilbake til forhandlingsbordet. Dei har etterlyst ei haldningsendring, og Barniers fråsegn vart lagd merke til.

– Vi merkar med interesse at EUs forhandlar har komme med vesentlege kommentarar på punkta som ligg til grunn for dei noverande problema i samtalane, sa ein talsmann for Johnson.

Heilt sidan Storbritannia forlét EU 31. januar har Brussel og London prøvd å bli samde om ein handelsavtale. Viss ein avtale om forholdet etter brexit skal rekke å bli ratifisert innan overgangsperioden går ut, må dei truleg komme i mål innan få veker.

(©NPK)