Trump besøkte viktig vippestat

Debatten natt til fredag norsk tid kan vere Trumps siste og beste moglegheit til å endre retninga på årets valkamp. Presidenten heng etter i målingane i dei fleste vippestatene og heldt fram tysdag reiseverksemda, denne gongen nord til Pennsylvania.

– Dersom vi vinn i Pennsylvania, vinn vi heile greia, sa Trump på flyplassen i Erie i delstaten han vann med knapp margin i 2016.

Gjenreising eller depresjon

Trump åtvara om dei økonomiske følgja av å velje Demokratanes Joe Biden.

– Dette er eit val mellom Trumps super-gjenreising eller Bidens depresjon. Du kjem til å oppleve ein økonomisk depresjon som du aldri før har vore vitne til. Dersom du vil ha depresjon, undergang og fortviling, stem på Biden, sa Trump.

Medan Trump reiser på valmøte, har Biden har valt ei anna tilnærming. Han held seg heime i Wilmington i Delaware og førebur debatten saman med eit par nære medarbeidarar.

Kontrasten mellom strategien til dei to kandidatane har aldri vore tydelegare, påpeikar nyheitsbyrået AFP. Biden planlegg likevel å bruke sin tidlegare sjef Barack Obama onsdag. Obama reiser til Philadelphia for å delta i valkamp for den tidlegare visepresidenten sin, medan president Trump held valmøte i Gastonia i vippestaten Nord-Carolina.

Biden med overtak

Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nord-Carolina, Florida og Arizona blir truleg avgjerande for valutfallet. Dei siste meiningsmålingane gir Biden eit forsprang i desse seks delstatane, med unntak av Nord-Carolina.

Det er uansett få som kan konkurrere med Trump om talet på valmøte, og han verka energisk og slagkraftig då han besøkte Erie dagar før debatten med Biden.

Debattreglane har vorte endra slik at kvar kandidat skal få to minutt uavbrote taletid om kvart tema. Presidenten beklagar endringa og meiner det er ei ulempe for han.

– Eg synest det er urettferdig, sa Trump til journalistar om bord på presidentflyet Air Force One på veg tilbake frå Arizona måndag.

