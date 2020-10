Trump og Biden klare for ny debatt med avskrudde mikrofonar

utenriks

For å hindre avbrytingar vil kvar kandidat berre få to minutt med mikrofontid under opningsinnlegga sine i starten av kvart tema. Lyden blir derimot ikkje skrudd av i den opne debatten mellom Trump og Biden, men avbrytingar gir tapt taletid.

Håpet er at dette skal føre til ein mindre kaotisk debatt enn den som vart halden i Cleveland for tre veker sidan. Mange veljarar håpar òg at han vil handle meir om politikk enn kjensleladde personangrep.

Det er første gong nokosinne at mikrofonar blir skrudde av under ein presidentdebatt på denne måten, og det er uvisst korleis det vil prege innlegga til dei to.

Debatten blir halden mindre enn to veker før presidentvalet 3. november og varer i halvannan time.

Ut mot debattleiar

Dei siste dagane har Trump trappa opp angrepa sine mot pressa og prøvd å undergrave truverdet til både debattkommisjonen og NBC-journalisten Kristen Welker, som skal leie debatten på torsdag i Nashville.

Tysdag avbraut han eit intervju med CBS News' «60 minutes» og skulda pressa for å vere fordomsfull. Han trua òg med å publisere intervjuet før det etter planen skal gå på lufta søndag.

Same dag langa han ut mot Kristen Welker, kalla henne Biden-tilhengjar og insisterte på at heile debattopplegget er urettvist.

– Desse folka er ikkje gode menneske, sa han om kommisjonen som arrangerer debattane, og som står bak dei nye reglane.

Seks tema

I helga vart det kjent at debatten skal handle om seks ulike tema: Kampen mot koronapandemien, familiepolitikk, rasespørsmål, klimaendringar, nasjonal tryggleik og leiarskap.

Trumps valkampteam reagerte med kraftig misnøye og hevda at kommisjonen har valt tema som vil gagne Biden, ifølgje tennessean.com.

Kritikken går mellom anna ut på at utanrikspolitikk er utelaten som tema.

– Temaa som er kunngjorde av debattleiar Kristen Welker, er alvorlege og verd å diskutere, men berre nokre få er så vidt innom utanrikspolitikk, skriv valkampleiaren til Trump, Bill Stepien, i eit brev.

Kommisjonen har likevel aldri sagt at den siste debatten skulle handle om utanrikspolitikk, og det er uklart om kritikken vil bli teken til følgje.

Kaotisk debatt

Då den første presidentdebatten gjekk av stabelen for tre veker sidan, hadde ordstyrar og Fox-journalist Chris Wallace eit svare strev med å halde styr på dei to kandidatane. Konstante avbrytingar, dei fleste frå Trump, gjorde at Wallace innimellom nærast gav opp å styre dei to.

To dagar etter vart det klart at Trump var koronasmitta, noko som førte til at det som skulle vore den andre av i alt tre debattar vart avlyste. I staden vart dei to spurde ut av kvar sin journalist, på kvar sin TV-kanal førre veke.

Også desse seansane har ført til spørsmål om pressa er vennlegare innstilt til Biden enn til Trump, og no tek enkelte pressefolk sjølvkritikk.

– Dagens spørsmål til Joe Biden: Har du gått i dekning denne veka fordi du ikkje vil svare på anna enn milkshake-relaterte spørsmål? spør New York Times-reporter Jonathan Martin på Twitter.

Biden deltek denne veka ikkje på nokon valkamparrangement, samtidig som Trump fartar rundt frå delstat til delstat.

Nytt gjørmebad?

Medan utspørjinga av Biden sist torsdag føregjekk i ein roleg tone med få kritiske spørsmål, vart Trump pressa hardt av utspørjaren sin, NBCs Savannah Guthrie. Ho var mellom anna tydeleg indignert over at Trump ikkje ville ta avstand frå konspirasjonsteorien QAnon, der motstandarane til Trump vert skulda for å drive med pedofili og sal av barn.

Både Trump og Biden har under valkampen hatt det som ein viktig strategi å få motstandaren til å verke inkompetent.

Medan republikanarane målar eit bilete av Biden som senil, surrete og veik, blir Trump framstilt som splittande og egoistisk av demokratane.

Det står att å sjå om også det siste TV-oppgjeret mellom Trump og Biden blir prega av harde og splittande personkarakteristikkar.

(©NPK)