Tysk politi trur knivdrap var motivert av islamsk ekstremisme

Den 55 år gamle mannen vart drepen, medan den 53 år gamle kvinna overlevde knivstikkinga i Dresdens gamleby 4. oktober.

Onsdag opplyste påtalemakta kva som er teorien til etterforskarane om motivet. Dagen før vart ein 20 år gammal syrar arrestert. Han har budd i Tyskland sidan 2015 og har tidlegare sona straff for valdslovbrot.

Påtalemakta opplyser at dei etterforskar saka som drap, drapsforsøk og alvorleg kroppsskade. Føderal påtalemakt har teke over saka, noko som er eit teikn på at styresmaktene tek saka svært alvorleg.

