Tysklands helseminister har fått påvist korona

40-åringen, som har vore blant dei mest synlege personane til tyske styresmakter under koronapandemien, har førebels berre hatt milde symptom.

Tyskland har den siste tida registrert fleire nye smittetilfelle dagleg enn dei gjorde då pandemien først ramma landet i mars, men det blir òg testa langt fleire. Onsdag hadde landa registrert 51 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar den førre veka.

Det siste døgnet har det vorte registrert 7.595 nye smittetilfelle i Tyskland, ifølgje Robert Koch-instituttet. Det er til saman registrert over 380.000 smittetilfelle sidan pandemien nådde landet. I underkant av 10.000 personar har mista livet.

I delstaten Nordrhein-Westfalen, den mest folkerike i landet, er det anslått at to tredelar av befolkninga på 18 millionar bur i område som er rekna som høgrisiko. Delstaten Bayern er òg hardt ramma, og delstatsstyresmaktene har varsla at det kan bli aktuelt å trappe opp restriksjonane.

