utenriks

Førre veke vart 38 prosent av alle nye koronatilfelle i verda registrert i Europa, opplyser Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Auken i registrerte smittetilfelle i Europa var på 25 prosent førre veke. Russland, Tsjekkia og Italia er landa med mest smitte. Desse tre landa stod for over halvparten av dei nye smittetilfella.

WHO opplyser òg at talet på koronarelaterte dødsfall i Europa held fram med å stige. Auken var på over 30 prosent førre veke målt mot veka før.

(©NPK)